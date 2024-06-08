هيئة الدواء في شهر: ضبط 21 مؤسسة غير مرخصة ومضبوطات بأكثر من 30 مليون جنيه

كتب- أحمد جمعة:

نسَّقت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، لتكثيف حملات التفتيش الموسعة، خلال شهر مايو الماضي، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية؛ حيث شمل التفتيش المرور على ما يزيد على 9 آلاف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع"، وتم ضبط العديد من المخالفات.

وتنوعت المخالفات ما بين ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعدم وجود المدير الصيدلي المسؤول أو مَن ينوب عنه، ومزاولة مهنة دون ترخيص وأماكن غير مرخصة ومخالفة مخازن الأدوية للقرارات المنظمة لهامش ربح الصيدلي والتسعير الجبري.

ونوه بيان "الهيئة"، اليوم السبت، بأن أبرز ما تم ضبطه هو عدد 21 مؤسسة غير مرخصة بمحافظات "البحيرة- الشرقية- الغربية- الدقهلية- الإسماعيلية- المنوفية- القاهرة"؛ بناءً على المعلومات الواردة إلى هيئة الدواء المصرية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وعقب تقنين الإجراءات؛ حيث تم تنفيذ ما يزيد على ١٦٥ حملة تفتيشية بجميع أنحاء الجمهورية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية؛ حيث بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات أكثر من 30 مليون جنيه مصري.

وتمكنت هيئة الدواء المصرية بنطاق محافظة البحر الأحمر، وبالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط مصنع لتصنيع الصابون والمنظفات الصناعية، يقوم بتصنيع مستحضرات التجميل دون ترخيص بالمخالفة للقانون، حيث تم ضبط كمية من مستحضرات التجميل غير مدون عليها تسجيل هيئة الدواء المصرية بما يقارب (٣٣ ألف) عبوة من مستحضرات تجميل (شامبو- بلسم- لوشن للجسم)، وضبط عدد (٧ آلاف) عبوة فارغة معدة للتعبئة.

وتم تنفيذ حملات مكثفة على ما يزيد على ١٥٠٠ مخزن وشركة توزيع أدوية بجميع أنحاء الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير ما يزيد على ٨٠ محضر شرطة، وإصدار ١٨ قرار غلق إداري للمخازن المخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لعمل المخازن، وهامش ربح الصيدلي، والتسعير الجبري بمحافظات الشرقية- القاهرة- كفر الشيخ- المنيا- بني سويف- الفيوم- القليوبية- الدقهلية.

وتمكنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال شهر مايو من ضبط ١٢ قضية من القائمين على إنشاء عدد من الصفحات الإلكترونية المخالفة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لتداول الأدوية بالمخالفة للقانون، وتم التنسيق مع الأجهزة المعنية بغلق تلك الصفحات الإلكترونية المخالفة.

وتابع بيان الهيئة: وفي إطار تتبع مصادر بؤر الغش التجاري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية؛ تم ضبط مخزنَين غير مرخصَين بنطاق محافظة القاهرة بهما مواد خام مجهولة المصدر وغير خاضعة للرقابة، والتي تدخل في الصناعات الدوائية قبل وصولها إلى عمليات التصنيع الخارج عن القانون، أو التداول بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واستكمل البيان: ومن أجل ضمان الحفاظ على جودة ومأمونية المستحضرات المتداولة بالأسواق، تم خلال الحملات إعلام واطلاع الموجودين بالمؤسسات الصيدلية التي تم المرور عليها، بآليات الاطلاع على المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز؛ واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات، وضد الجهات الموردة في حال وجود تلك الفواتير.

وأهابت هيئة الدواء المصرية بجميع الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي، والموضح عليه آلية البحث؛ للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.

وتداوم هيئة الدواء المصرية على الرصد المستمر لسوق الدواء المصري، وذلك بالتوازي مع عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.