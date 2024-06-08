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السيسي ورئيس أذربيجان يشهدان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين

01:50 م السبت 08 يونيو 2024

السيسي ورئيس أذربيجان يشهدان توقيع عدد من اتفاقيات

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كتب- محمد أبو بكر:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلهام علييف، رئيس أذربيجان، اليوم السبت، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس أذربيجان بقصر الاتحادية، إن زيارة الرئيس إلهام علييف، رئيس أذربيجان، تعكس اهتمام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس أذربيجان بقصر الاتحادية، وسط مراسم استقبال رسمية.

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