أبرزها الوضع الاقتصادي.. برلماني يحدد أهم 6 ملفات أمام الحكومة الجديدة

كتب- نشأت علي:

طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، من الحكومة الجديدة البدء في وضع وتنفيذ خطة واضحة المعالم لمواجهة جميع مشكلات الدولة المصرية وفي مقدمتها المشكلات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطني يتطلب التركيز على 6 ملفات رئيسية وهي الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة والتعليم والصحة.

وأعرب "طنطاوي" عن ثقته في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المرحلة القادمة وأن تعمل الحكومة الجديدة على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم، مؤكدًا ضرورة إعطاء أولوية قصوى لعلاج مشكلات التضخم وارتفاع الأسعار والرقابة على الأسواق والحد من الواردات ومضاعفة الصادرات المصرية.

كما طالب النائب خالد طنطاوي، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل مجموعة وزارية على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة لتكون لديها القدرة على وضع سياسات وبرامج اقتصادية تكفل حل ومواجهة جميع التحديات والمشكلات الاقتصادية.

وشدد على ضرورة العمل على جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والدوائية والتعدينية وغيرها.