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السكة الحديد: تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة/ الإسماعيلية

12:47 م السبت 08 يونيو 2024

سكك حديد مصر

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط (القاهرة/ الإسماعيلية والعكس) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2024/6/8.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم السبت، إن بيانات القطارات كما يلي:

- تعديل تركيب قطارات (1113 - 954 - 961 - 962)، القاهرة الإسماعيلية والعكس بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولهم الحالية.

- امتداد مسير قطاري (1113 - 962) لمحطة القاهرة طبقًا للجداول المرفقة.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بكل القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

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