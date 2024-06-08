انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للسنة النبوية بأكاديمية الأوقاف بأكتوبر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

انطلقت صباح السبت، فعاليات المؤتمر الأول للسنة النبوية المشرفة، بعنوان: السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي، بأكاديمية تدريب الأئمة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر.

وبدأت الفاعليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد نعينع، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور أحمد معبد أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، الذين يتحدثون في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

ويشارك في المؤتمر العديد من أساتذة وعلماء الحديث والواعظات، ووصلت حجم الأبحاث التي تم تقديمها 20 بحثا.

وجاءت أبرز الأبحاث المقدمة للمؤتمر على النحو التالي:

- حجية السنة المشرفة ومكانتها في التشريع لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

- منزلة السنة المشرفة للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء.

- السنة النبوية علم له قواعده ورجاله، للدكتور مصطفى محمد السيد أبو عمارة أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

- مراحل تدوين السنة، للدكتور جاد الرب أمين عبد المجيد محمد، أستاذ الحديث وعلومه والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة.

- علاقة السنة بالقرآن، للدكتور محمد نصر اللبان أستاذ الحديث المتفرغ بجامعة الأزهر، وعميد كلية الدراسات الإسلامية بدمياط سابقًا.

- بيان قوله سبحانه وتعالى: مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ، للدكتور صبحي عبدالفتاح ربيع أستاذ الحديث وعلومه ‏بجامعة الأزهر الشريف ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية سابقًا.

- رواية الصحابة للحديث في زمن النبي (صلى الله عليه وسلم)، للدكتور محمد المتولي على فاضل أستاذ الحديث وعلومه ووكيل كلية الدراسات الإسلامية بنات بورسعيد.