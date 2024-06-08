توجيهات جديدة بشأن البنزين والخبز.. توجيهات عاجلة من محافظة القاهرة قبل عيد الأضحى

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رفع درجة الاستعداد بمديرية تموين القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة توفير كل أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمبردة، والسلع الغذائية بجميع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين ومراعاة أن تقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق، مع ضخ كميات كبيرة من مختلف أنواع اللحوم، ونشر منافذ بيع وتوزيع اللحوم الطازجة والمجمدة وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال والمجمعات والشوادر وتكثيف المرور اليومي للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين، وضبط الأسعار، والتصدي لجشع التجار.

ووجه محافظ القاهرة، وفق بيان السبت، بضرورة تفعيل عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية خلال يوم الوقفة وأيام العيد وعملها لفترتين لسرعة تلقي شكاوى المواطنين على مدار اليوم والقيام بحلها، مع ربطها بغرف عمليات الإدارات التموينية بالأحياء، مع شن حملات مشتركة مع مديريتي الصحة والطب البيطري، ومباحث التموين على محال الجزارة وثلاجات بيع اللحوم المجمدة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وخلال فترة العيد.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على المخابز العامة والخاصة طوال أيام العيد والتأكيد على التنسيق بين المخابز للتناوب على العمل خلال إجازة العيد، ومتابعة مستودعات أسطوانات البوتاجاز والدفع بحصص إضافية لسد احتياجات المواطنين ومواجهة أي زيادة في الطلب قبل وأثناء إجازة عيد الأضحى المبارك وخاصة في المناطق التي تشهد طلبًا متزايدًا.

وأشار ناصر ثابت، مدير مديرية التموين، إلى أنه تم توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم بأنواعها المجمدة والطازجة والخراف البلدية الحية والمذبوحة من خلال التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات النيل، والأهرام، والمصرية، مشيرًا إلى قيام محافظة القاهرة بإنشاء منافذ متعددة ومنتشرة بجميع الأحياء تحت إشراف مديرية الطب البيطري والتموين لبيع اللحوم البلدية الطازجة والمبردة، والمجمدة المستوردة بأسعار مناسبة وبتخفيضات تقل عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم.

وأضاف مدير المديرية، أنه بالإضافة لذلك يوجد منافذ توزيع متنقلة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجًا من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ تابعة لوزارة الزراعة لتوفير اللحوم والسلع الرئيسية بها.

وتابع أن المديرية تتلقى شكاوى المواطنين على أرقام تليفونات 27420019، و27420025، و27420037، و27420038 طوال فترة العيد.

وأشار مدير مديرية تموين القاهرة، إلى أنه تم إعداد مجموعات عمل لمتابعة تنفيذ وضبط دورة العمل وانتظامها في ظل منظومة إنتاج الخبز الجديدة وذلك بمراقبة أداء المخابز والمطاحن بهدف ضبط الأداء وتحسين جودة الدقيق والخبز، مع تكثيف الرقابة التموينية على المخابز بصفة عامة وخاصة المخابز غير الملتزمة لتشغيلها بالمعدلات المعتادة وضبط المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى وجود 2028 مخبز قطاع خاص وعام ستعمل خلال فترة العيد مع السماح لبعض المخابز بالإجازات بنسبة لا تتجاوز 10% للقيام بعمليات الإصلاح والصيانة بالإضافة إلى عمل جميع المطاحن بالمحافظة بكامل طاقتها، كما سيتم المرور عليها للتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية.

وأوضح مدير مديرية التموين بالقاهرة، أن المديرية حرصت على زيادة نسبة ضخ المواد البترولية في المحطات أثناء العيد، وسيتم تكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد للتأكد من توافر البنزين والسولار منعا لتكدس المواطنين أمام المحطات.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه سيتم تشغيل جميع سيارات شباب الخريجين ومراكز ومكاتب بيع أسطوانات الغاز لتوفير هذه السلعة طوال العيد مع تكثيف الحملات على منافذ التوزيع والباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكليف مفتش مقيم بكل مستودع للإشراف على التسليمات والتوزيعات وإخطار المديرية بأي قصور في الكميات الواردة أو حاجة المنطقة لمزيد من الأسطوانات كما تم مخاطبة وزارة التموين لزيادة حصة المحافظة بنسبة 10% لمواجهة أي زيادة.