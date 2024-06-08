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بعد قرارها توزيع مبيداته مجانًا.. "الزراعة" تكشف مخاطر النمل الأبيض

02:00 ص السبت 08 يونيو 2024

النمل الأبيض

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كتب- عمرو صالح:
كشف الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، عن مخاطر النمل الأبيض على المبان والأرضيات.

وقال "رزق"، لمصراوي، إن النمل الأبيض له تداعيات خطيرة على البيوت خاصة المقامة بالأرياف، موضحًا أن حوائط المنازل والبيوت المبنية بالطوب اللبن تمثل بيئة خصبة له خاصة أن فوارغها تحتوي على تبن الذي يتغذى عليه.

ولفت إلى أنه خطورته على المبان الحديثة تتمثل في قدرته على اختراق البلاط والسيراميك وتأكل الأسمنت من تحته ومما يتسبب في تلف الأرضيات.

وأشار إلى أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة قامت بتوفير مبيدات النمل الأبيض لغير القادرين مجاناً وأنه تم تخصيص هذه المبيدات للمحافظات المختلفة طبقاً لأولوية الاحتياج ومنها محافظة أسوان، الأقصر، قنا، أسيوط، الوادي الجديد، الفيوم، البحر الأحمر، الجيزة، الإسماعيلية، الشرقية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح.

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