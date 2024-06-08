ماذا تفعل في حال تحويل النقود بالخطأ لمحفظة إلكترونية؟.. محام يوضح

كتب- عمرو صالح:

كشف أحمد عمر أبو علي المحامي عن الخطوات التي يجب اتباعها حال تحويل مبلغ مالي لرقم محفظة إلكترونية بالخطأ أو تطبيق الإنستا باي لاسترداد المبلغ.

وقال "أبو علي"، لمصراوي إنه يجب على من قام بتحويل المبلغ بالخطأ أن يقدم تحرير محضر إثبات حالة من خلال رصيد التحويلات الورقي أو رسالة تحويل العملية ثم إقامة دعوة إثراء أمام المحكمة المدنية المختصة.

وأوضح أنه وفقاً لنص المادة المادة 179 من القانون المدني التي تضمنت أن "كل شخص ولو غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء فيما بعد".

وجاء نص المادة الـ180 من ذات القانون «تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء 15 سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق»، لافتًا إلى أن دعوى الإثراء بلا سبب تعني استفادة شخص على حساب حق آخر دون سند شرعي أو قانوني.

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