أثناء تواجده بـ"السعودية".. السياحة تحذر: حالة وحيدة تمنع الحاج من أداء الحج 2024

كتب- محمد أبو بكر:

وجهت وزارة السياحة والآثار، إلى شركات السياحة، عدد من التعليمات يجب التنبيه بها على الحجاج في موسم الحج 2024.



وأكدت وزارة السياحة والآثار، على ضرورة حمل الحجاج لبطاقة نسك طوال الوقت.

وأشارت "الوزارة"، إلى أن عدم حمل البطاقة قد يتسبب في حرمان الحاج من أداء فريضة الحج وسوف يتم ضبطه ويمكن ترحيله كحاج غير مصرح.

وشددت على عدم إقامة التجمعات بقصد الدعاء الجماعي ورفع الأصوات، أو ممارسة الطقوس المذهبية في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أثناء الحج أو العمرة أو الزيارة احترامًا لقدسية الحرمين الشريفين.

وأوضحت أن حكومة المملكة العربية السعودية، تود أن يكون معلومًا لدى الجميع، أنها لن تتهاون أبدًا في هذا الشأن، وأن الجهات الأمنية لديها تعليمات مشددة بمنع وإيقاف أي سلوك أو نشاط حركي يهدف إلى المساس بأمن وراحة وسلامة الحجاج، وسيتم التعامل معهم بشكل.

جاء ذلك، وفق خطاب ورد إلى وزارة السياحة والآثار، من وزارة الحج والعمرة السعودية، عممته على شركات السياحة، وحصل مصراوي على نسخة منه.

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