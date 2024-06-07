أحارب لاستعادة ابني.. زوجة "سفاح التجمع": دعوى الزنا كيدية وشهادات طليقي كلها مزورة



كتب- حسن مرسي:

كشفت لبنى غانم زوجة سفاح التجمع كريم محمد سليم، المتهم بقتل 3 فتيات في التجمع الخامس، عن معاناتها المستمرة منذ انفصالها عنه قبل 10 سنوات.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أكدت غانم أنها تعيش في خوف دائم منه، خاصة بعد محاولاته المتكررة لقتلها وتهديده لها ولأخواتها.

وأشارت غانم إلى أنها تحمل الجنسية البريطانية وتعرفت على زوجها السابق في الإسكندرية، وعاشت معه 9 سنوات مليئة بالعنف والتهديدات، حتى أنها وصفته بأنه كان سيجعلها أول ضحاياه.

وأضافت أنها تحملت كل ذلك من أجل ابنها زين، الذي لم تره منذ 3 سنوات بعد أن رفع ضدها قضية زنا كيدية، وحصلت على البراءة منها، مضيفة: "الضرب كان أقل حاجة بشوفها منه، كنت بستحمل عشان ابني زين"

وأكدت زوجة سفاح التجمع كريم محمد سليم، أنها حاولت مرارًا الوصول إلى ابنها الموجود مع جدته في مصر، لكن دون جدوى، متابعة: "3 سنوات بحاول أوصل لابني الموجود مع جدته وكل يوم ببعت لها رسائل ومش بترد عليا".

وأعربت عن قلقها على مصير ابنها، خاصة بعد أن علمت أن زوجها السابق لديه سجل جنائي بقضايا تحرش في أمريكا، وأن شهاداته العلمية مزورة، معقبة: "كل شهادات طليقي العلمية اشتراها مقابل مال ووالدته اللي كانت بتختمها بحكم منصبها".

وناشدت غانم الجهات المعنية بمساعدتها في استعادة ابنها، مؤكدة أنها لا تعرف إلى من تلجأ، خاصة أن جدة الطفل تمتلك اتصالات قوية. وأعربت عن أملها في أن تتمكن من لم شملها بابنها قريبًا.