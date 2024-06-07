غدًا بداية شهر بؤونة "أبو الحرارة الملعونة".. والأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

يصادف غدًا السبت الموافق 8 يونيو بداية شهر بؤونة هو العاشر في التقويم القبطي الذي يرجع إلى عام 1235 قبل الميلاد.

وشهر بؤونة لقب بـ "أبو الحرارة الملعونة"، والذى يعرف بشهرته المناخية كشهر شديد الحراراة يضرب في حرارته الأمثال، حيث يقع ما بين شهري بشنس وأبيب، وترتيبه العاشر في الشهور القبطية المكونة للتقويم القبطي المصري القديم.

وخلال شهر "بؤونة" يبدأ دخول المناخ في مصر إلى البداية الحقيقية لفصل الصيف الفلكي "13 بؤونة الموافق 21 يونيو".

ويشتهر شهر بؤونة بالعديد من الأمثلة مثل "بؤونة خزن المؤونة.. نظرًا لكونه ثاني شهر في الحصاد ويتم خلاله تخزين التموين من الحبوب"، وبؤونة معونة.. نظرًا لوجود تعاون بين الناس وبعضها البعض خصوصًا في أعمال الحصاد، وبؤونة فلق الحجر.. لأنّ المعادن والأحجار الكريمة تستوي خلاله بسبب شدة الحرارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد طقس الساعات المقبلة حيث توقعت استمرار الطقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

كما توقعت نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.