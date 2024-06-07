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أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

09:47 م الجمعة 07 يونيو 2024
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    طقس شديد الحرارة
  • عرض 5 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 5 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 5 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 5 صورة
    طقس شديد الحرارة

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد استمرار الطقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

كما توقعت نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 41 درجة وجنوب سيناء 42 درجة، وشمال الصعيد 42 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة.

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الطقس الموجة الحارة درجات الحرارة الأرصاد
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