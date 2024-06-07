حدث في 8 ساعات| حقيقة إنشاء مزرعة للبن في مصر.. وتحسن الأحوال الجوية في هذا الموعد

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الجمعة، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، توجيه وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح لحماية المواطنين من المضاعفات الصحية الناتجة عن الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة، ووزارة الزراعة تكشف حقيقة إنشاء مزرعة للبن في مصر.



ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

السياحة: مقترح بإطلاق تطبيق لحجز تأشيرة الدخول إلى مصر والمناطق الأثرية والسياحية

عقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً، مع اللواء هشام شعراوي، رئيس مجلس إدارة شركة كنوز، و إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس E-Finance للاستثمارات المالية

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لعدم تسيس الموسم.. "السياحة" توجه بعدم طباعة المنشورات أو إقامة التجمعات في الحج 2024

شددت وزارة السياحة والآثار، على عدد من شركات السياحة، بالتنبيه على الحجاج في موسم الحج 2024، بالالتزام بعدد من التعليمات

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"الهجرة": نحرص على المتابعة الدقيقة لتفاصيل النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، والدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأفارقة ومجموعة HOC الاقتصادية

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نصائح للمواطنين للتغلب على الموجة الحارة

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح لحماية المواطنين من المضاعفات الصحية الناتجة عن الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة في كافة أنحاء البلاد خلال الوقت الراهن.

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رئيس بعثة الحج:انتهاء تفويج حجاج القرعة من القاهرة للمدينة المنورة

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية ، انتهاء تفويج حجاج القرعة من القاهرة إلى المدينة المنورة؛ وذلك بعد وصول آخر فوج من حجاج البعثة للمدينة المنورة

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انخفاض 5 درجات.. "الأرصاد": تحسن الأحوال الجوية في هذا الموعد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، موعد انخفاض درجات الحرارة، بعد موجة الحر الشديدة التي سادت جميع المحافظات

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"البحوث الفنية" بالقوات المسلحة توقع بروتوكول مع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة

وقع اللواء محمـد متولى، مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع الدكتور عبد المنعم الشرقاوى، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة لتعزيز وتطوير منظومة التعاون المشترك بين القوات المسلحة والأكاديمية.

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متحدث الزراعة يكشف حقيقة إنشاء مزرعة للبن في مصر

أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن الأخبار المتداولة بشأن إنشاء مزرعة مخصصة لزراعة البن في مصر، لا أساس له من الصحة.

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