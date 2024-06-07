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قوات الإنقاذ النهري فى قنا تبحث عن جثة شاب غرق بنهر النيل

07:15 م الجمعة 07 يونيو 2024

قوات الإنقاذ النهري أرشيفية

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قنا - عبدالرحمن القرشي :

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، جهودها لانتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بنهر النيل بمنطقة خزان نجع حمادي بمركز أبوتشت.

تلقي اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، بالواقعة ، وبالانتقال والفحص تبين غرق محمود.أ، يبلغ من العمر 22 عاما، مقيم بنجع خيرية بمركز أبوتشت، بنهر النيل بمنطقة خزان نجع حمادي بمركز أبوتشت، وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال الجثمان، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

قوات الإنقاذ النهري البحث عن جثة شاب غريق غرق شاب بنهر النيل قنا
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