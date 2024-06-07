لعدم تسيس الموسم.. "السياحة" توجه بعدم طباعة المنشورات أو إقامة التجمعات في الحج 2024

كتب- محمد أبو بكر:

شددت وزارة السياحة والآثار، على عدد من شركات السياحة، بالتنبيه على الحجاج في موسم الحج 2024، بالالتزام بعدد من التعليمات.

وشددت وزارة السياحة والآثار، على عدم تسيس موسم الحج أو القيام بأعمال أو تصرفات تعكر الأجواء الروحانية العظيمة؛ لأن هذه التصرفات لا تمت للدين بصلة، وتسيء للحجاج وتشتت أذهانهم عن أداء المناسك، والتفرغ للعبادة التي هي من أخص شعائر الحج.

ووجهت "السياحة"، بشأن موسم الحج 2024، بعدم إقامة التجمعات بقصد الدعاء الجماعي، ورفع الأصوات، أو ممارسة الطقوس المذهبية في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أثناء الحج أو العمرة أو الزيارة احترامًا لقدسية الحرمين الشريفين.

وشددت على التفرغ التام لأداء مناسك الحج وعدم تجاوز الهدف الذي قدموا من أجله، والالتزام باجتناب جميع الأعمال الدعائية وطباعة أو توزيع المنشورات أو المطبوعات أو المواد الإلكترونية أو الصور تحت أى مسمى.

جاء ذلك، وفق خطاب ورد إلى وزارة السياحة والآثار، من وزارة الحج والعمرة السعودية، عممته على شركات السياحة، وحصل مصراوي على نسخة منه.

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