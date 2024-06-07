"الهجرة": نحرص على المتابعة الدقيقة لتفاصيل النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج



كتب- محمد أبو بكر:

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، والدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأفارقة ومجموعة HOC الاقتصادية، في إطار التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتنفيذا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لبحث التعاون المشترك لتوفير احتياجات المصريين بالخارج والاستماع لآراء ومقترحات المغتربين بشأن موضوعات النسخة الخامسة القادمة لمؤتمر المصريين بالخارج الذي سيقام على مدار يومين 4 و5 أغسطس القادم.



من جانبها، رحبت وزيرة الهجرة، بحسب بيان، الجمعة، بالنائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، مشيدة بالتعاون القائم وتنسيق الجهود المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بهدف خدمة المصريين بالخارج، ومؤكدة على اهتمامها الكبير بمؤتمر "المصريين بالخارج" في نسخته الخامسة لتخرج معبرة عن تطلعات واحتياجات وآمال المصريين في الخارج وانعكاسا لاهتماماتهم، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزارات والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات للمصريين في الخارج.

وأشارت "جندي"، إلى حرصها على المتابعة الدقيقة لكل تفاصيل المؤتمر حتى يخرج بالشكل المناسب الذي يبني على نجاح النسختين الأخيرتين والتي شهدتا أعلى مشاركة للمؤتمر في تاريخه؛ ليكون ترجمة حقيقية لحرص الحكومة المصرية على الاستماع إلى أبنائها في كل دول العالم وفتح باب الحوار والنقاش معهم بقلب مفتوح يوفر لهم كل ما يصبون إليهم من تطلعات، في مجالات دعم الشباب والخبراء والاقتصاد والاستثمار في الوطن والتعليم والخدمات بما في ذلك الجوازات ومختلف الأوراق الثبوتية والتجنيد والمعاشات والصحة ومختلف الموضوعات التي تشكل أولوية بالنسبة لهم، فيما سيشهد المؤتمر أيضا ما تم من إنجازات لصالح المصريين تنفيذاً لتوصيات النسختين الثالثة والرابعة من المؤتمر والإعلان عن محفزات جديدة لأبناء الوطن المقيمين بالخارج.

من جانبها، أعربت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، عن عميق شكرها للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على ما تبذله من جهد في سبيل خدمة مواطنينا بالخارج، خاصة ما يتم من استعدادات لمؤتمر "المصريين بالخارج" في نسخته الخامسة، هذا المؤتمر الذي يعد موعد الالتقاء السنوي لكل المصريين من مختلف دول العالم، يلتقون خلاله بمختلف المسئولين المعنيين بخدمتهم في مختلف المجالات، ينصتون إليهم باهتمام شديد ويستمعون لمقترحاتهم ورؤيتهم وكذلك احتياجاتهم المتنوعة.

وأضافت "عجمي"، أنها على استعداد تام للتعاون مع وزارة الهجرة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة خلال المؤتمر الذي يأتي في توقيت هام للغاية في عمر الوطن، في ظل توجهات الدولة التي تستهدف دائما خدمة المصريين بالخارج وربطهم بوطنهم مصر.

وفي ختام اللقاء، شددت وزيرة الهجرة، على أن المؤتمر منصة مستدامة للاتصال المباشر مع أبناء الوطن في الخارج محققا لطموحات المصريين في الخارج في إطار جهود الدولة للتنمية المستدامة 2030، متعهدة بأن يزخر بالمزيد من النقاشات الجادة والثرية والهادفة المباشرة التي تعبر عن طموحات المصريين بالخارج، خاصة في ظل ولاية رئاسية جديدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى تعريفهم بما تحقق من توصياتهم السابقة في كافة الإنجازات ومجالات الخدمات والفرص الاستثمارية.

وحثت "الوزيرة"، الراغبين في المشاركة في النسخة الخامسة من المؤتمر، على سرعة التسجيل عبر المنصة التي أطلقتها الوزارة للمؤتمر عبر الرابط التالي على أن يتم غلق باب التسجيل في 1 يوليو القادم: