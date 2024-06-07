"البحوث الفنية" بالقوات المسلحة توقع بروتوكول مع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة

كتب- محمد أبو بكر:

وقع اللواء محمـد متولى، مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع الدكتور عبد المنعم الشرقاوى، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة لتعزيز وتطوير منظومة التعاون المشترك بين القوات المسلحة والأكاديمية.

يأتي ذلك، فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية؛ لتعظيم الإستفادة من الإمكانيات والقدرات المتاحة مع مختلف الأكاديميات الوطنية بالدولة.

ويهدف البروتوكول، إلى تعظيم أوجه التعاون العلمى والبحثى، وتفعيل آليات العمل التي تحقق الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتلاحقة فى الموضوعات المشتركة بين الجانبين.

حضر مراسم توقيع البروتوكول، عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.