إعلان

BBC

"البحوث الفنية" بالقوات المسلحة توقع بروتوكول مع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة

04:25 م الجمعة 07 يونيو 2024

إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة توقع ب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

وقع اللواء محمـد متولى، مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع الدكتور عبد المنعم الشرقاوى، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة لتعزيز وتطوير منظومة التعاون المشترك بين القوات المسلحة والأكاديمية.

يأتي ذلك، فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية؛ لتعظيم الإستفادة من الإمكانيات والقدرات المتاحة مع مختلف الأكاديميات الوطنية بالدولة.

ويهدف البروتوكول، إلى تعظيم أوجه التعاون العلمى والبحثى، وتفعيل آليات العمل التي تحقق الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتلاحقة فى الموضوعات المشتركة بين الجانبين.

حضر مراسم توقيع البروتوكول، عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

اللواء محمد متولى مدير إدارة البحوث الفنية أكاديمية تكنولوجيا المعلومات الأشخاص ذوى الإعاقة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نعتذر للركاب.. إجراء عاجل من "السكة الحديد" بشأن سرعة القطارات

إعلان

إعلان

* موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ومدينة تسجل 49.6 درجة - تغطية خاصة
* سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات
41 في الظل بهذه المناطق.. الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة
مجدي الجلاد تعليقاً على "لجان الإخوان": "سيبونا في حالنا وأنا بختلف مع الحكومة من جوة مصر"