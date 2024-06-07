متحدث الزراعة يكشف حقيقة إنشاء مزرعة للبن في مصر

كتب- محمد أبو بكر:

أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن الأخبار المتداولة بشأن إنشاء مزرعة مخصصة لزراعة البن في مصر، لا أساس له من الصحة.

وقال "إبراهيم"، بحسب تصريحات له، الجمعة، إن كل ما في الأمر هو توجيه السيد القصير، وزير الزراعة، خلال اجتماعه بالباحثين في مركز بحوث الصحراء والبحوث الزراعية، قيادات الوزارة والباحثين، بدراسة مدى إمكانية إعادة النظر في تجارب زراعة بعض المحاصيل الاستوائية والتي لم نزرعها في مصر من قبل بسبب الظروف المناخية المصرية.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن حديث وزير الزراعة كان واضحًا عن كل المحاصيل بشكل عام دون تحديد محصول بعينه بإعادة التجارب في ضوء التغيرات المناخية الجديدة، ولم يذكر إطلاقًا كلمة البن في كلامه.

وأشار إلى أنه بشأن الحديث عن نجاح تجارب زراعة البن في مصر،ـ فلم يصدر حتى الآن تقرير رسمي بنتائج التحليل، مضيفًا:"نتمنى أن تكون ناجحة، ونحن لا نكره ذلك بل نتمناه، ونعمل على تحقيقه؛ لأن نجاح تجارب المحاصيل الاستوائية وفي مقدمتها البن والشاي سيسهم في تقليص فاتورة الاستيراد من الخارج واستنزاف العملة الاجنبية".

وطالب متحدث وزارة الزراعة، بتحري الدقة فيما ينشر، مؤكدًا وجود آمال كبيرة على أمور لم تحسم بعد.

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