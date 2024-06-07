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"الأوقاف": افتتاح أول إدارة للدعوة بالعاصمة الإدارية يونيو الجاري

02:49 م الجمعة 07 يونيو 2024

الدكتور عبدالله حسن

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كتب – محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور عبدالله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مديرية القاهرة تفتتح قبل نهاية يونيو الجاري، أول إدارة للدعوة بها.

وأوضح في تصريحات له، الجمعة، أن إدارة الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة تضم نخبة من الأئمة المتميزين للقيام بواجبهم ودورهم الدعوي وإمامة المصلين في المساجد التي يتم افتتاحها بها.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن دور وزارة الأوقاف بالعناية بشئون المساجد وعمارتها وإحيائها بالمقارئ القرآنية والأنشطة الدعوية وتهيئتها للراكعين والساجدين، وفي ضوء ما يتم من إعمار وبناء حضاري عظيم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الدكتور عبدالله حسن وزارة الأوقاف مديرية أوقاف القاهرة
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