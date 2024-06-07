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"الإفتاء": صيام هذه الأيام في شهر ذي الحجة حرام شرعا

02:49 م الجمعة 07 يونيو 2024

دار الإفتاء المصرية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم صيام أيام التشريق "ثاني وثالث ورابع" أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت في فتوى لها، أن صيام أيام التشريق الثلاثة يُعتبر محرمًا شرعًا، حيث اتفق الفقهاء على تحريم صيام يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، استنادًا إلى الأحاديث النبوية الشريفة، فجاء في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: «نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر».

واستكملت دار الإفتاء: «حرَّمَ علينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام 5 أيام هي يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، وقال عن الأيام الثلاثة إنها أيام طعامٍ وشرابٍ، فإن كان في شهر ذي الحجة وأراد صيام الأيام البيض، فإنه يحرم عليه صيام يوم الثالث عشر، ولو صامه الإنسان فلا ينعقد صيامه.

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