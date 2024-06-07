التعامل مع هؤلاء بشكل رادع.. تعليمات عاجلة من "السياحة" بشأن موسم الحج 2024

كتب- محمد أبو بكر:

وجهت غرفة شركات السياحة، عددا من التعليمات إلى شركات السياحة؛ للتنبيه بها على الحجاج في موسم الحج 2024.

ووفق خطاب ورد إلى وزارة السياحة والآثار، من وزارة الحج والعمرة السعودية، عممته على شركات السياحة، وحصل مصراوي على نسخة منه، جاءت التعليمات، كالآتي:

- التأكيد والتشديد على ضرورة حمل الحجاج لبطاقة نسك طوال الوقت، وأن عدم حمل البطاقة قد يتسبب في حرمان الحاج من أداء فريضة الحج وسوف يتم ضبطه ويمكن ترحيله كحاج غير مصرح.

- التفرغ التام لأداء مناسك الحج وعدم تجاوز الهدف الذي قدموا من أجله، والالتزام باجتناب جميع الأعمال الدعائية وطباعة أو توزيع المنشورات أو المطبوعات أو المواد الإلكترونية أو الصور تحت أى مسمى.

- عدم إقامة التجمعات بقصد الدعاء الجماعي ورفع الأصوات، أو ممارسة الطقوس المذهبية في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أثناء الحج أو العمرة أو الزيارة احترامًا لقدسية الحرمين الشريفين.

- عدم استخدام أجهزة التصوير بها فيها الهواتف النقالة للتصوير لأهداف تمس بأمن وسلامة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديهم، أو استخدامها كوسيلة لممارسات قد تخل بالأمن والنظام العام، مثل رفع رفع أعلام بعض الدول، ونشر شعارات سياسية وحزبية، أو توجيهات فكرية أو طائفية، واستخدامها إعلاميًا فى مواقع التواصل الاجتماعي وخلافه.

- عدم تسيس موسم الحج أو القيام بأعمال أو تصرفات تعكر الأجواء الروحانية العظيمة؛ لأن هذه التصرفات لا تمت للدين بصلة، وتسيء للحجاج وتشتت أذهانهم عن أداء المناسك، والتفرغ للعبادة التي هي من أخص شعائر الحج.

- حكومة المملكة العربية السعودية، تود أن بكرم معلومًا لدى الجميع، أنها لن تتهاون أبدًا في هذا الشأن، وأن الجهات الأمنية لديها تعليمات مشددة بمنع وإيقاف أي سلوك أو نشاط حركي يهدف إلى المساس بأمن وراحة وسلامة الحجاج، وسيتم التعامل معهم بشكل رادع.

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