الطقس الآن.. "الأرصاد": الحرارة بالقاهرة الكبرى 38 درجة في الظل

الأعلى منذ 18 عاما.. "الأرصاد": مدينة مصرية وصلت حرارتها أمس 49.6 درجة

كتب – محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجة الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة – الجيزة – القليوبية".

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 38 درجة في الظل.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أن حالة الطقس خلال الساعات القادمة تشهد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء؛ ليسود طقس شديد الحرارة، حيث ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية فى الظل على القاهرة الكبري.