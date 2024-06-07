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الطقس الآن.. "الأرصاد": الحرارة بالقاهرة الكبرى 38 درجة في الظل

02:05 م الجمعة 07 يونيو 2024
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    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة

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كتب – محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجة الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة – الجيزة – القليوبية".

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 38 درجة في الظل.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أن حالة الطقس خلال الساعات القادمة تشهد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء؛ ليسود طقس شديد الحرارة، حيث ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية فى الظل على القاهرة الكبري.

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