وزير الزراعة يعلن فتح أسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري

القاهرة – أ ش أ

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير عن فتح أسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، تدعيما للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري، عقب اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الجانب الفنزويلي، بحضور مساعد وزير الزراعة، ووليمار بارتينوس سفير فنزويلا لدى مصر، وكريم أمين سفير مصر لدى فنزويلا، وعدد من ممثلي الجهات الفنية بوزارة الزراعة المصرية ونظرائهم الفنزويليين.

وقال موسى إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الجانبين على تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين السيد القصير، وايبان خيل وزير خارجية فنزويلا، خلال اجتماعهما بالعاصمة الإدارية الجديدة في نوفمبر الماضي، وما جاء خلاله من توصيات للتعاون في مجالات الثروة الحيوانية والتحسين الوراثي للسلالات والاستزراع السمكي والمياه وزيادة الميزان التجاري الزراعي بين البلدين.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد أعلن أمس أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي، بقيمة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي أيضا.. مشيرا إلى أن صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى فائض في التصدير، ما يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.