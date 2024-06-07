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المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تضامنها مع "قصواء الخلالي": سنتخذ الإجراءات لحمايتها

12:06 م الجمعة 07 يونيو 2024

الإعلامية قصواء الخلالى

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دعمها الكامل للإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج “في المساء مع قصواء” على قناة (cbc)، لما تتعرض له من حملة استهداف منظمة من قبل وسائل إعلام و مراكز بحثية أمريكية، بسبب مواقفها الجريئة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الشركة في بيان لها، الجمعة، أن قصواء تعرضت وفريقها لسلسلة من الإجراءات القمعية التي شملت حجب بث البرنامج، وإغلاق صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وحملات تشويه منسقة ضدها، وتتضمن هذه الهجمات تحريف مقاطع من برنامجها واستخدامها للتحريض ضدها، ما أدى إلى تلقيها تهديدات بالعنف والاعتداءات الشخصية.

وتابعت:"نحن في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ندين بشدة هذه الممارسات ونؤكد على دعمنا الكامل لكل الإعلاميين المصريين، وسنقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمهنية اللازمة لحمايتها والدفاع عن حق كل الإعلاميين و الصحفيين في وسائل إعلام الشركة في حرية التعبير.

ودعت الشركة المتحدة، كافة الصحفيين والإعلاميين حول العالم للتضامن مع قصواء ومواجهة أي محاولات لإسكات الأصوات الحرة، مشددة على أن حرية الصحافة هي حجر الزاوية في الدفاع عن الحقائق وتحقيق العدالة.

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