تركي آل شيخ يُعبر عن سعادته بنجاح برنامج إبراهيم فايق ويعد بمفاجآت قادمة

كتب-محمد سامي:

أعرب المستشار تركي آل شيخ عبر صفحته الشخصية على فيسبوك عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه برنامج الإعلامي إبراهيم فايق على قناة MBC في فترة قصيرة جداً. وأكد أن هذا النجاح يعكس تفضيل الناس للمحتوى النظيف والهادف الذي يجمعهم بعيداً عن التريندات غير الهادفة.

وأشار آل شيخ إلى أن علاقته بإبراهيم تمتد لسنوات طويلة، وأن فكرة البرنامج كانت مطروحة منذ أكثر من خمس سنوات. وأضاف: "إبراهيم كان دائماً محط اهتمامي منذ ظهوره في قناة DMC، وكنت واثقاً من موهبته الكبيرة، وجاء الوقت المناسب لنستفيد من هذه الموهبة في تقديم إعلام رياضي هادف ومحترم."

وشدد آل شيخ على أن وصيته لفايق منذ اللحظة الأولى كانت تقديم إعلام يساهم في تقريب وجهات النظر، ويوفر مساحات لاحترام الآراء المختلفة، مع تقديم خدمة ممتعة لكل بيت مصري وعربي.

وأكد آل شيخ أن يوم الجمعة القادم سيشهد انطلاق فورمات جديدة ومبهرة للبرنامج، تم العمل على أفكارها وتفاصيلها مع فايق في الولايات المتحدة الأمريكية. وكشف أيضاً عن أن البرنامج سيستضيف قريباً أبرز النجوم العالميين، واعداً الجمهور بمفاجآت مميزة في الحلقات المقبلة.

استعدوا لمتابعة تجربة إعلامية رياضية فريدة من نوعها مع إبراهيم فايق على MBC.