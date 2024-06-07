بعد تعاونهما في "باب الرضا".. "مصراوي" يًثمن ويُشيد بموسسة مصر الخير



كتب- محمد سامي:

تقدمت مؤسسة أو أن اية للخدمات الإعلامية، بالشكر والتقدير إلى مؤسسة مصر الخير، وذلك لتوفيرها الهديا، لدعم برنامج "باب الرضا" الذي تم إنتاجه من قبل موقع مصراوي خلال شهر رمضان المبارك الماضي.

وأضافت في بيان، أن مساهمة مؤسسة "مصر الخير" في البرنامج يُعد دليلا واضحا على حرصهم الدائم على دعم المحتوى الهادف الذي يساهم في نشر قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، خاصة في الشهر الفضيل.

وثمن موقع مصراوي هذه اللفته الطيبة من مؤسسة مصر الخير، مؤكدًا بذل مزيد من الجهد لجعل برنامج باب الرضا تجربة مميزة تساهم في تحقيق أهدافه النبيلة.

وتابع:" نأمل أن تتواصل مسيرتنا المثمرة معكم في مشاريع خيرية أخرى تساهم في نشر الخير وبنا المجتمع".