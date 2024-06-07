إعلان

BBC

بعد تعاونهما في "باب الرضا".. "مصراوي" يًثمن ويُشيد بموسسة مصر الخير

03:14 ص الجمعة 07 يونيو 2024

مؤسسة مصر الخير

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب- محمد سامي:
تقدمت مؤسسة أو أن اية للخدمات الإعلامية، بالشكر والتقدير إلى مؤسسة مصر الخير، وذلك لتوفيرها الهديا، لدعم برنامج "باب الرضا" الذي تم إنتاجه من قبل موقع مصراوي خلال شهر رمضان المبارك الماضي.

وأضافت في بيان، أن مساهمة مؤسسة "مصر الخير" في البرنامج يُعد دليلا واضحا على حرصهم الدائم على دعم المحتوى الهادف الذي يساهم في نشر قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، خاصة في الشهر الفضيل.

وثمن موقع مصراوي هذه اللفته الطيبة من مؤسسة مصر الخير، مؤكدًا بذل مزيد من الجهد لجعل برنامج باب الرضا تجربة مميزة تساهم في تحقيق أهدافه النبيلة.

وتابع:" نأمل أن تتواصل مسيرتنا المثمرة معكم في مشاريع خيرية أخرى تساهم في نشر الخير وبنا المجتمع".

مؤسسة مصر الخير عد تعاونهما اب الرضا صراوي ًثمن ويُشيد وسسة مصر الخير
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

منتخب مصر يفوز على بوركينا فاسو 2-1 في تصفيات إفريقيا لكأس العالم2026
رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الأضحى (تفاصيل)
مجدي الجلاد تعليقاً على "لجان الإخوان": "سيبونا في حالنا وأنا بختلف مع الحكومة من جوة مصر"