برلمانى يضع روشتة للحكومة الجديدة لتعظيم الموارد المالية وترشيد الإنفاق

كتب- نشأت علي:

أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة يجب أن تعطى أكبر اهتمام لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وطالب " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة البدء فى اتخاذ مجموعة من خطوات الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة الحالية مع إجراء إصلاح إدارى لهيكل الدولة المصرية مؤكداً على ضرورة اعطاء أولوية قصوى لملف دعم قطاعى الصناعة والزراعة لأن الاهتمام بهذين القطاعين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.

واقترح النائب على الحكومة الجديدة إنشاء شركة إدارة أصول تابعة لوزارة قطاع الأعمال تؤول إليها كل الأراضى الفضاء والمبانى الفضاء فى كل الشركات القابضة، وتطرح هذه الأراضى باعتبارها ملكا للمصريين للاستثمار وفقا لضوابط السوق بنظام حق الانتفاع، لكي تضمن تشغيلها من جانب المستثمر الذى سيحصل عليها مطالباً بالعمل على تعظيم الموارد الذاتية للدولة وترشيد الانفاق الحكومى وتوطين وتعميق مختلف الصناعات بصفة عامة وصناعات المواد الخام الداخلة فى مختلف الصناعات المصرية بصفة خاصة للحد من الفاتورة الاستيرادية.

وأكد علي ضرورة وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.