بالتليفون.. تعرف على خطوات حجز أضاحي وزارة الزراعة

كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح باب حجز الأضاحي 2024، التي تقدمها الوزارة للمواطنين بأسعارمخفضة تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك 2024.

ويستعرض مصراوي خطوات حجز أضحية 2024 إلكترونيًا:

- الحجز من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرا، بمقدم حجز قدره 10 آلاف جنيه، يدفع إلكترونيا، وذلك للعجول البقري والجاموسي، و3 آلاف جنيه للخراف.

- بعد ذلك يتوجه الحاجز إلى المزرعة أو المنفذ واختيار الأضحية.

- يتم تسجيل رقم الحيوان على الايصال.

- عند استلام الأضحية قُرب العيد يتم وزنها بالمزرعة، وتقدير ثمنها بدقة.

- دفع باقي ثمن الأضحية.

طرق الحجز من خلال الهاتف:

ويُمكن حجز الأضحية بالهاتف من خلال الاتصال بالأرقام التالية: 01116663348 أو 01222650298

أنواع الأضاحي

- بقري.

- جاموسي.

- الضأن.

اقرأ أيضا:

عيد الأضحى 2024.. محافظ الجيزة يوجه بمنع التعديات على الأراضي الزراعية

توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن المعديات والعائمات خلال عيد الأضحى 2024

رئيسة الأوبرا تكرم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب