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BBC

بالتليفون.. تعرف على خطوات حجز أضاحي وزارة الزراعة

05:00 ص الجمعة 07 يونيو 2024

الأضاحي التابعة لوزارة الزراعة أرشيفية

تطبيق مصراوي

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كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح باب حجز الأضاحي 2024، التي تقدمها الوزارة للمواطنين بأسعارمخفضة تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك 2024.

ويستعرض مصراوي خطوات حجز أضحية 2024 إلكترونيًا:

- الحجز من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرا، بمقدم حجز قدره 10 آلاف جنيه، يدفع إلكترونيا، وذلك للعجول البقري والجاموسي، و3 آلاف جنيه للخراف.

- بعد ذلك يتوجه الحاجز إلى المزرعة أو المنفذ واختيار الأضحية.

- يتم تسجيل رقم الحيوان على الايصال.

- عند استلام الأضحية قُرب العيد يتم وزنها بالمزرعة، وتقدير ثمنها بدقة.

- دفع باقي ثمن الأضحية.

طرق الحجز من خلال الهاتف:

ويُمكن حجز الأضحية بالهاتف من خلال الاتصال بالأرقام التالية: 01116663348 أو 01222650298

أنواع الأضاحي

- بقري.

- جاموسي.

- الضأن.

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أضاحي وزارة الزراعة خطوات حجز أضاحي وزارة الزراعة عيد الأضحى المبارك
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