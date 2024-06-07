تشديدات وغرامات ومنع.. "السياحة" تحظر على الشركات التعامل مع هذه الفئات في الحج 2024

كتب- محمد أبو بكر:

طالبت وزارة السياحة والآثار، غرفة شركات السياحة، باتباع عدد من التعليمات لضمان نجاح موسم الحج 2024.

وبحسب خطاب أرسلته "السياحة" لـ"الغرفة"، بناء على تعليمات من وزارة الحج والعمرة السعودية، وحصل "مصراوي" على نسخة منه، فإن التعليمات جاءت، كالآتي:

- عدم نقل المخالفين ممن لا يحملون تصريح أو تأشيرة حج أو مساعدتهم أو توفير سكن لهم أو التعامل معهم بأي صورة سواء مباشرة أو غير مباشرة.

- الإبلاغ فورًا عن كل مخالف لأنظمة الحج ولا يحمل تأشيرة أو تأشيرة حج.

وأشارت "السياحة"، إلى أنه في ضوء ما سبق، قررت وزارة الحج والعمرة السعودية، عمل حملات أمنية مكثفة في مساكن مكة وفي طرق ومداخل مكة الرئيسية والفرعية.

وأكدت أن وزارة الحج والعمرة السعودية، لن تتهاون في ملاحقة تلك العناصر، وستتخذ الإجراءات المشددة تجاه من يثبت معاونته لتلك الفئات المخالفة، مع تطبيق الغرامات المالية والإدارية والإبعاد الفوري من المملكة لكل مخالف، وعدم دخول المملكة لسنوات.

وطالبت "الوزارة"، الشركات السياحية"، باتخاذ ما يلزم فيما سبق.

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