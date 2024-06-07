رئيس شعبة القصابين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي - (تفاصيل)

كتب- محمد الميموني:

كشف مصطفي وهبة رئيس شعبة القصابين، عن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأوضح "وهبة" لمصراوي، أن أسعار اللحوم أرتفعت مقارنة بالعام الماضي، خاصة بعد استيراد حوالي 60%، سواء من كولومبيا أو البرازيل يالإضافة إلى استيراد عجول من جيبوتي والسودان ويتم طرحها فى الشركة القابضة بـ 285 جنيهًا للكيلو.

وأشار رئيس شعبة القصابين، إلى أن تحرير سعر الصرف أدى إلى صعود أسعار الأعلاف، وهناك العديد من العوامل الآخرى التي ساهمت فى أرتفاع أسعار اللحوم، موضحا أن أسعار الأضاحي أرتفعت تقريباً 20 جنيهًا مقارنة بالعام الماضي.

ويتزامن ذلك مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية من أجل ضبط الأسعار وتوفير اللحوم بأسعار "معقولة" للمواطنين، ولا سيما مع الاعتماد بشكل أساسي على اللحوم المستوردة من الخارج في ظل عدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية الاستهلاك الداخلي.

وتضمنت تلك الجهود طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة بالمنافذ المخصصة، علاوة على طرح كميات مناسبة من اللحوم في المنافذ التابعة للوزارات المعنيّة بأسعار مناسبة للمواطنين لإحداث التوازن في السوق.