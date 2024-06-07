أجواء حارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الجمعة 7 يونيو وحتى الأربعاء 12 يونيو.

وأوضجت الهيئة أنه من المتوقع أن يشهد اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.إضافة إلى شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية و نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء وعلى فترات متقطعة.

كما توقعت أن يشهد طقس السبت، انخفاضًا طفيفًا ومؤقت في قيم درجات الحرارة تتراوح ما بين 4:3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس يومي الأحد 9 يونيو والإثنين 10 يونيو نشاطًا لحركة الرياح على أغلب الأنحاء وخلال فترات متقطعة.

ويومي الثلاثاء 11 يونيو والأربعاء 12 يونيو نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

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