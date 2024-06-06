الحكومة لـ"محلية النواب": سعر التصالح في مخالفات البناء بقرى الدقهلية ٦٥ جنيهًا للمتر

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى؛ رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة بحضور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

واستعرض النائب أحمد الحديدي، طلب بشأن تأخر تنفيذ مد خطوط خدمة الصرف الصحي ببعض الشوارع المحورية بمدينة المنزلة – محافظة الدقهلية الأمر الذي أدى إلى تأخر إدراجها بخطة الرصف الاستثمارية، على سبيل المثال (شارع القناة الملاحي بداية من مسجد البستاني حتى كوبري مركز شباب المنزلة، وشارع هاشم الضويني بداية من تقاطعه مع شارع الشهيد حجازي حتى تقاطعه مع طريق القنال الملاحي الداخلي، وامتداد شارع الشهيد حجازي من تقاطع شارع الشهيد حجازي مع شارع حمزاوي وحتى كوبري مركز شباب مدينة المنزلة.

وأفاد ممثل الإسكان بالمحافظة، بأنه حال توفير لاعتماد المالى سيتم البدء فى الأعمال في الحال، وأوصت اللجنة، توفير الاعتمادات المالية من المد والتدعم والتى تبلغ حوالى 5 ملايين جنيه.

واستعرض النائب أحمد الحديدي طلب إحاطة بشأن زيادة أسعار التصالح بمدينة الجمالية – الدقهلية مقارنةً بالأسعار بالمراكز المجاورة، والحاصل على نموذج عشرة لا يصُرح له باستكمال الأدوار المتصالح عليها ولايتم توصيل المرافق إليه (مياه - كهرباء - غاز)، على الرغم من القيام بدفع مبلغ التصالح.

وعقب ممثل الحكومة بان سعر المتر التصالح فى التوابع والقرى 65 جنيها للمتر.

وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، البت فى الإجراءات بسرعة واستكمال باقى الخطوات والبت في الإجراءات المتعلقة بالمرافق.

واستعرضت النائبة ميرفت عازر، طلب بشأن استغلال سور مركز التدريب المهني بميت غمر – محافظة الدقهلية، بغرض إنشاء محلات وذلك لتعظيم موارد الجهة التابع لها المركز، فضلاً عن توفير فرص عمل حيث يتمتع بموقع إستراتيجي بمدخل المدينة.

وعقب ممثل الحكومة بأن جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، وفيما يخص طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن ضرورة إنشاء كوبري مشاة أعلى السكة الحديد (خط طنطا – الزقازيق) للربط بين شارعي (26 يوليو، والعاشر من رمضان) بمدينة ميت غمر– محافظة الدقهلية، حيث لا يربط بينهما حالياً سوى نفق مشاة يحتاج إلى أعمال صيانة وترميم، حيث إنه يمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين نتيجة التكدس الشديد أثناء سير المواطنين، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19 من فبراير سنة 2024، أجاب ممثل الحكومة بأن الإجراءات تتم على أرض الواقع وفي خلال شهرين سيتم الانتهاء من أعمال الكوبري.

واستعرضت النائبة ولاء عبد الفتاح، طلب إحاطة بشأن الأول: تأخر تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة نفق السيارات المار أسفل خطوط السكك الحديدية بمنطقة الهابي لاند - بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية، حيث أصبح متهالكً وتغمره مياه الأمطار في فصل الشتاء، ومياه الصرف الصحي، مما يؤدي إلى كثرة الحوادث ويمثل خطرًا على حياة المواطنين، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19 من فبراير سنة 2024.

وأكد ممثل المحافظة، بأن الأعمال تسير على قدم وساق فيما يخص نفق عزبة على، وفى منتصف الأسبوع سيتم الانتهاء من الأعمال كلية، وفيما يخص نفق الهابي لاند جارى عمل دارسة كم قبل كلية الهندسة نظرا لطبيعة النفق.

وتابع ممثل المحافظة: "الدراسة أفادت ببعض الأمور المتعلقة بالسلامة والضوابط الإنشائية للنفق، وسيتم البدء في العمل قريبًا بعد انتهاء الدراسة".

وفيما يخص الأتوبيس النهري، أفاد أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بأنه جاري اتخاذ اللازم في هذا الصدد، وتم عرض الموضوع على هيئة النقل النهرى لتشغيل المرفق لجذب مستثمر لتشغيل المرفق الحيوي.