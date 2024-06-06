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رئيس برلمانية التجمع: الإصلاح الاقتصادي أولوية الحكومة الجديدة

10:53 م الخميس 06 يونيو 2024

النائب عاطف مغاوري

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كتب- عمرو صالح:

قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة المرتقب الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة يقع على عاتقها مسؤولية الإصلاح الاقتصادي وسبل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن البسيط.

وأوضح "مغاوري"، لمصراوي أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد خلال الفترة الحالية غير مرضي على الإطلاق لكافة المواطنين وتسبب في صعوبة الأوضاع المعيشية بعد أن زادت معدلات التضخم وارتفعت أسعار كافة المواد المستوردة بنسب جنونية.

وشدد "مغاوري"، على أن الحكومة الجديدة يجب أن تتبنى برنامج وأجندة جديدة للعبور من الأزمة الإقتصادية وتحقيق تطلعات المواطنين في الحياة الكريمة بتوفير كافة الوسائل المعيشية المسكن والمأكل والملبس بطرق وسبل متيسرة وبسطينة دون نقص أو شقاء.

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النائب عاطف مغاوري الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب الحكومة الجديدة حكومة مدبولي
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