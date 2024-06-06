أستاذ هندسة الطاقة: تخفيف الأحمال حتمي لضمان استقرار الشبكة الكهربائية

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن تخفيف الأحمال مرتبط بالأساس بأن كميات الوقود المتاحة غير كافية للتشغيل على مدار الـ24 ساعة

أضاف سلماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "mbc مصر"، أنه من المفترض أن تكون صيانة شبكات الكهرباء خارج أوقات الذروة.

وأكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوليد أكبر قدر ممكن من الكهرباء باستخدام الوقود المتاح، لكن فى حال عدم كفاية الوقود، يصبح تخفيف الأحمال خيارًا لا مفر منه لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، مشيرًا إلى أنه مع نقص الوقود تضطر الدولة إلى الاستيراد فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، ما يزيد الأعباء المالية على ميزانية الدولة.

ونوه أستاذ هندسة الطاقة، إلى أن تشغيل التكييفات والثلاجات في فصل الصيف يتسبب في زيادة الأحمال على محطات الكهرباء، وهو الأمر الذي يتطلب في الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تزامنًا مع الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة.