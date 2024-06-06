البابا تواضروس يكشف عن الموقف الذي سقط فيه مرسي من نظره

كتب- عمرو صالح:

كشف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن ذكرياته لثورة 30 يونيو وعن الموقف الذي سقط فيه محمد مرسي من نظره وذلك على حد تعبيره.

وقال البابا، خلال لقائه ببرنامج الشاهد: "كان هناك بنت مسيحية مدرّسة في الأقصر اتهمت بازدراء الأديان واتحكم عليها بغرامة 100 ألف جنيه، وكان رقمًا كبيرًا وقتها".

أضاف:"باقول للدكتور مرسي في واحد مسلم اتهم بازدراء الأديان اتحكم عليه بـ 3 آلاف جنيه، ففوجئت بإجابة غريبة قال لي 100 ألف جنيه أدفعهملك".

وتابع:"هو أنا جاي أشحت منك، هذا ليس الموضوع أنا اتكلم عن فحوى الحكم هنا"، مؤكدًا أن هذا الأمر أسقطه من نظره؛ لأنه لم يكن يتوقع تلك الإجابة أبدًا.

واستكمل:"أنا هنا اتكلم مع رئيس الجمهورية في موضوع في صلب المواطنة والعدالة والقانون، هذا الرد ينتقص اللياقة، بعدها قولت خلاص مفيش حاجة اتكلم فيها".

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