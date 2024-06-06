وفاة شقيق إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة
09:33 م الخميس 06 يونيو 2024
كتب- محمد شاكر:
أعلن محمد منير، المسئول الإعلامي لدار الأوبرا المصرية السابق، عن وفاة شقيق الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة السابقة.
وكتب "منير"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله شقيق الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة، اللواء الدكتور خالد عبد الله المصري".
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