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وفاة شقيق إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة

09:33 م الخميس 06 يونيو 2024

الدكتورة إيناس عبدالدايم

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كتب- محمد شاكر:

أعلن محمد منير، المسئول الإعلامي لدار الأوبرا المصرية السابق، عن وفاة شقيق الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة السابقة.

وكتب "منير"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله شقيق الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة، اللواء الدكتور خالد عبد الله المصري".

الدكتورة إيناس عبدالدايم دار الأوبرا المصرية وزيرة الثقافة السابقة وفاة شقيق وزيرة الثقافة السابقة وفاة شقيق الدكتورة إيناس عبدالدايم
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