وفاة شقيق إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة

كتب- محمد شاكر:

أعلن محمد منير، المسئول الإعلامي لدار الأوبرا المصرية السابق، عن وفاة شقيق الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة السابقة.

وكتب "منير"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله شقيق الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة، اللواء الدكتور خالد عبد الله المصري".