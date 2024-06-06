إعلان

BBC

مصطفى بكري: تغيير 18 وزيرًا ودمج وزارات.. وهذا موعد إعلان تشكيل الحكومة الجديد

09:25 م الخميس 06 يونيو 2024

مصطفى بكري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية فور إعلان تشكيلها، ثم التقدم ببرنامجها لمجلس النواب، على أن يتم دراسة البرنامج وبلورته في تقرير يعرض على المجلس ومن ثم إصدار القرار النهائي فيه.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن رئيس الحكومة سينهي مقابلاته مع الوزراء الجدد، ثم عرضها على رئيس الجمهورية ومن ثم اتخاذ القرار، وعرض التشكيل على البرلمان في أثناء 20 يومًا.

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن التغيير الوزاري، بشكل عام، سيكون هناك اتجاه لدمج بعض الوزارات، وتغيير نحو 18 وزيرا، وإنشاء بعض الوزارات الجديدة.

وقال بكري، أن تشكيل الحكومة الجديد سيكون قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أنه قد يكون إعلان التعديل الوزاري يوم الثلاثاء المقبل.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن حركة المحافظين أيضا قد تصدر قبيل عيد الأضحى المبارك، وهذا قد يكون يوم الخميس المقبل.

مصطفى بكري تغيير 18 وزير دمج وزارات برنامج حقائق وأسرار تشكيل الحكومة الجديد
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وفاة شقيق إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. منتخب مصر ضد بوركينا فاسو
رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الأضحى (تفاصيل)
تغطية خاصة.. مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو اليوم (صور وفيديوهات)
مجدي الجلاد تعليقاً على "لجان الإخوان": "سيبونا في حالنا وأنا بختلف مع الحكومة من جوة مصر"