مصطفى بكري يوجه رسالة للوزراء الجدد

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك حكومة جديدة بخطاب تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حدد فيه ما يتعلق بالصحة والتعليم وبناء الإنسان ومواصلة مسار التنمية وزيادة الاستثمار وبعض الملفات المهمة المتعلقة بالأداء الاقتصادي.

وأضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة ضبط الأسواق والأسعار، مما يدل على أنه يشعر بالمواطنين بشكل كبير، منوها: أن الدكتور مصطفى مدبولي بذل جهدا كبيرا خلال الأعوام الماضية.

وتابع مقدم "حقائق وأسرار": "على الحكومة الجديدة أن تعلم أننا لم نصل للمستهدف من الوصول لـ100 مليار دولار صادرات، زيادة على وصول تضخم مصر لـ36%، ومعاناة المواطنين من الأسعار".

وقال الإعلامي مصطفى بكري: على الحكومة النظر للمواطنين الغلابة والطبقة المتوسطة التي اختفت تماما، ويجب الاهتمام لفقه الأولويات؛ لأن الشعب تحمل كثيرا والرئيس أشاد بهذا الصمود، معلقا: يجب أن نحافظ على أمن الدولة القومي بجوار وزارة الداخلية التي لها كل الاحترام والتقدير، لحفاظها على سلامة النظام الاجتماعي.

وأوضح بكري أن المواطن يريد أن يرى الأمل، وقطع الكهرباء 3 ساعات خطر على النظام، والآن امتحانات الثانوية العامة على مشارف الدخول، وكيف تُقطع الكهرباء في ظل درجات الحرارة المرتفعة، وأستبشر خيرا بالـ6 سنوات المقبلة التي يتولى فيها الرئيس السيسي.