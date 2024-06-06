ياسمين عز عن حلاقة محمد صلاح: لما الجماجم تتلاقى هيكون في صالح المنتخب

كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية ياسمين عز، على صورة محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بعد ظهوره الأول عقب حلاقة شعره.

قال عز، خلال برنامجها "كلام الناس"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الخميس: "صلاح حلق شعره علشان يمنع أي حواجز بينه وبين كابتن حسام حسن، أكيد لما الجماجم تتلاقى ده هيكون في صالح المنتخب".

وأضافت مقدمة "كلام الناس": "في دراسة بتقول إن غالبًا أصحاب الشعر الخفيف وأصحاب الشعر التقيل بيكون فيه بينهم عكوسات، فصلاح قرب المسافات علشان يكون هو وكابتن حسام على درجة فهم واحدة، وفي النهاية البقاء للأصلع".

ووصل محمد صلاح إلى مصر استعدادا للانضمام إلى معسكر منتخب مصر تحت قيادة الكابتن حسام حسن، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.