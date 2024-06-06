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لدينا أكتفاء ذاتي.. رئيس شعبة الخضروات والفاكهة يكشف حجم إنتاجنا من البطيخ

08:24 م الخميس 06 يونيو 2024

البطيخ

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كتب- محمد الميموني:

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن مصر تنتج سنويًا أكثر من 33 مليون بطيخة، ولدينا اكتفاء ذاتي وقادرين على التصدير.

وأوضح "نجيب"، لمصراوي أن أسعار البطيخ فى الأسواق ما بين 30 لـ 70 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تراجعًا كبيرًا في أسعار البطيخ، خاصة مع زيادة المعروض في الأسواق .

وأضاف، أن أسعار جميع الخضروات والفاكهة تشهد تراجعًا في الأسواق بسبب زيادة الإنتاج المصري، والمبادرات العديدة التي قامت الدولة لخفض الأسعار.

من جانبه وأوضح حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن البطيخ منتشر فى جميع الأسواق ويتراوح الكيلو مابين 10 لـ 15 جنيهًا ولدينا أكتفاء ذاتي من زراعة البطيخ في مصر وتصديرة للخارج بكميات كبيرة.

أسعار البطيخ حاتم نجيب شعبة الخضروات والفاكهة مصر نقيب عام الفلاحين
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