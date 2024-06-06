مجدي الجلاد تعليقاً على "لجان الإخوان": "سيبونا في حالنا وأنا بختلف مع الحكومة من جوة مصر"

كتب- عمرو صالح:

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، على إعلام جماعة الإخوان الإرهابية وذلك بعد فيديو مقارنته بين النادي الأهلي والدولة المصرية منذ تأسيس النادي عام 1907.

وأضاف "الجلاد"، في فيديو بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ضحك على كلام قنوات الإخوان المُعادية ولجانه الإلكترونية، قائلًا: "سيبونا في حالنا.. أنا قادر على الاختلاف مع الحكومة في بعض القضايا بحرية من داخل مصر مش من بره مصر".

وتابع: "أنا مُختلف مع الإعلام المُعادي للدولة المصرية وجماعته في المنهج، لأن منهجكم هدفه تدمير الدولة، أما اختلافي مع الحكومة فهو في الأدوات والأسلوب، بتحدث وبختلف وبتكلم من أجل البناء، ووجهة نظري قد تكون على صواب أو على خطأ لكن بقولها صريحة إن فكرة الاصطياد والتأويل لكلامنا في الداخل غير مقبولة، وأنا قادر على الاتفاق والاختلاف جوة مصر.

واختتم: "أنا كويس ومعنديش أي مشكلة ولا أي أزمة ولكن في الأول والآخر أخرجوا أنتم من الموضوع وسيبنونا نتحاور بحرية تامة داخل مصر".