تشغيل الأطفال ووظائف للشباب.. وزير العمل يلتقي نظيره التركي

كتب- محمد أبو بكر:

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، بقصر الأمم المتحدة، اليوم الخميس، وزير العمل التركي، ولد وداد ايشيق هان، وذلك على هامش فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد خلال هذه الأيام، في جنيف بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة حول العالم.

وأكد "شحاتة"، بحسب بيان الوزارة الخميس، الحرص على تفعيل التعاون بين الوزارتين، حيث تبادلا الآراء في المناقشات التي تجري في مؤتمر العمل الدولي، وطرق تفعيل سبل التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية بشأن التعامل مع قضايا العمل، ومنها:

- مكافحة أسوأ أشكال تشغيل الأطفال.

- دمج الفئات الأولى بالرعاية في سوق العمل.

- الخطط اللازمة التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب.

- زيادة معدلات التشغيل وتنمية مهارات الشباب وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأعرب وزير العمل التركي، عن استعداده للتعاون في جميع الملفات المتخصصة مع وزارة العمل المصرية، وتبادل الخبرات بين مجموعات العمل الفنية في المجالات المتنوعة ذات الأهداف المشتركة.

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