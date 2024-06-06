إعلان

BBC

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر: شديد الحرارة وشبورة ورياح بهذه المناطق

04:47 م الخميس 06 يونيو 2024
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (1)
  • عرض 27 صورة
    الموجه الحارة (7)
  • عرض 27 صورة
    الموجه الحارة (6)
  • عرض 27 صورة
    الموجه الحارة (5)
  • عرض 27 صورة
    الموجه الحارة (3)
  • عرض 27 صورة
    الموجه الحارة (2)
  • عرض 27 صورة
    الموجه الحارة (8)
  • عرض 27 صورة
    الموجه الحارة (9)
  • عرض 27 صورة
    الموجه الحارة
  • عرض 27 صورة
    الموجه الحارة (1)
  • عرض 27 صورة
    موجة حارة
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (23)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (25)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (11)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (12)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (13)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (14)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (15)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (3)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (17)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (16)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (19)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (18)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (21)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (22)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (20)
  • عرض 27 صورة
    الموجة الحارة (24)

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 7 يونيو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان، اليوم الخميس، إنه يسود غدًا الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن طقس الجمعة، يشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

الحج 2024.. ‏‏إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق "نسك" مؤقتا

خاص| "السياحة": زيادة أسعار برامج الحج 44 ألف جنيه

تأكيداً لمصراوي.. السياحة: زيادة 35 ألف جنيه في برامج الحج البري (تفاصيل)

الحج 2024.. أشياء محظور على الحجاج فعلها بالأراضي المقدسة

950 ألف باركود.. "السياحة" تكشف أعداد المعتمرين بموسم 1445هـ

150 أتوبيسًا.. السياحة تكشف تفاصيل برامج الحج البري

"غرفة السياحة": تعديل صلاحية الباركود لـ48 ساعة بدلا من 7 أيام - تفاصيل

الموجة الحارة شبورة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تشغيل الأطفال ووظائف للشباب.. وزير العمل يلتقي نظيره التركي

إعلان

إعلان

* تعذر رؤية الهلال.. مركز الفلك يعلن أول أيام عيد الأضحى 2024
* إحداها مجانية.. موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة بتصفيات كأس العالم 2026