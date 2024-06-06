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BBC

بينها البرج الأيقوني.. أحدث 49 صورة للعاصمة الإدارية الجديدة

04:33 م الخميس 06 يونيو 2024
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تطبيق مصراوي

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كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- نادر نبيل ومحمد معروف:

أجرى "مصراوي"، جولة داخل العاصمة الإدارية والبرج الأيقوني، والذي يقع في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية في القاهرة، ويبلغ ارتفاعه 385 مترًا، ليكون أطول برج في مصر وإفريقيا.

وتبلغ مساحة العاصمة الجديدة حوالي 700 كم2، وتقع شرق القاهرة ما بين طريقي السويس والعين السخنة على بعد نحو 50 كم من القاهرة.

وتضم العاصمة الإدارية الجديدة، كل الهيئات، والوزارات، ومقار البرلمان، والقصر الرئاسي ومنطقة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، ومركز تجاري، ومدينة طبية عالمية، ومدارس وجامعات دولية.

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العاصمة الإدارية الجديدة البرج الأيقوني القصر الرئاسي منطقة للسفارات الأجنبية المنظمات الدولية
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