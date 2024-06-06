مصدر رفيع المستوى: حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال أيام
كتب- محمد أبو بكر:
كشف مصدر رفيع المستوى، أن حركة حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام القادمة.
جاء ذلك بحسب نبأ عاجل، أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.
وأضاف المصدر: قيادات حماس أبلغتنا بأنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة.
وتابع: هناك تحركات مصرية مكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح أن زيارات وفود حركة فتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ تأتي في إطار التحركات المصرية لاستعادة مسار المصالحة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار بقطاع غزة.
وأكمل: لقاءات واتصالات مصرية مكثفة خلال الساعات الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
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