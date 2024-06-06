مصدر: لقاءات واتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد مصدر رفيع المستوى، أن لقاءات واتصالات مصرية مكثفة تمت خلال الساعات الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما أوضح المصدر، أن زيارات وفود حركة فتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ تأتي في إطار التحركات المصرية لاستعادة مسار المصالحة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار بقطاع غزة.

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