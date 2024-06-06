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القائد العام للقوات المسلحة يلتقي منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي

03:27 م الخميس 06 يونيو 2024

الفريق أول محمـد زكي

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كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي، بريت ماكجيرك، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

وتناول اللقاء، مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة في ظل استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية بالغة الصعوبة، والجهود المبذولة في ضوء المبادرات الراهنة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، والقائم بأعمال السفير الأمريكي، والملحق العسكري الأمريكي بالقاهرة.

الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بريت ماكجيرك العمليات العسكرية قطاع غزة طوفان الأقصى
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مصدر: لقاءات واتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة

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