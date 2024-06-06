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مصدر: مصر تلقت إشارات إيجابية من حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار

03:06 م الخميس 06 يونيو 2024

حركة حماس

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كتب- محمد أبو بكر:

أفاد مصدر مصري رفيع المستوى، بأن مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار.

وقال المصدر، إن مصر وجهت دعوة لقيادات حماس لزيارة القاهرة ومناقشة التفصيلات المتعلقة بالأوضاع الحالية.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل، أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.

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