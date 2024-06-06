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لليوم الثالث.. تخفيض سرعة قطارات السكة الحديد بسبب ارتفاع الحرارة

02:57 م الخميس 06 يونيو 2024

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كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظرًا لارتفاع درجة الحرارة والتي تؤثر على القضبان والمعدات.

وقالت الهيئة، في بيان الخميس، إن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

وأكدت الهيئة، متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلي من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.

وشددت على أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

الهيئة القومية لسكك حديد ارتفاع الحرارة درجة الحرارة سرعة قطارات
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