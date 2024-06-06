تعذر رؤية الهلال.. مركز الفلك يعلن أول أيام الأضحى 2024

كتب- محمد نصار:



أعلن مركز الفلك الدولي، أن رؤية هلال شهر ذي الحجة، اليوم الخميس، مستحيلة في عدد من المناطق بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس.



وقال المركز، في بيان قبل قليل، إن رؤية الهلال مستحيلة في المناطق المحددة باللون الأحمر على الخريطة.



وأضاف أن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من المناطق غير الملونة على الرغم من غروب القمر بعد غروب الشمس ومن حصول الاقتران قبل غروب الشمس، وذلك بسبب قلة إضاءة القمر وقربه من الأفق.

وتابع أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من المناطق الواقعة في اللون الأزرق، وأن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

وواصل: جميع معايير رؤية الهلال سواء التي أنتجها المسلمون أو غير المسلمين (معيار العالم المسلم ابن طارق، والباحث فوثرينغهام، والباحث ماوندير، والباحث بروين، والباحث إلياس، والمرصد الفلكي SAAO، والباحث يالوب، والباحث عودة) والمنشورة في دوريات عالمية محكمة تنص على أن رؤية الهلال غير ممكنة اليوم من جميع مناطق العالم الإسلامي لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب.

تجدر الإشارة إلى اليوم هو اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة في كل من: إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنغلادش وباكستان وإيران والمغرب وغانا، وهذه الدول ستتحرى الهلال غدا الجمعة، لتعلن بعد ذلك فيما إن كان عيد الأضحى فيها سيكون يوم الاثنين 17 يونيو أو الثلاثاء 18 يونيو.

ونظرا لأن القمر سيغيب اليوم الخميس بعد غروب الشمس، فلا يستبعد أن تعلن بعض الدول أن غدًا الجمعة غرة شهر ذي الحجة، وأن عيد الأضحى فيها سيكون يوم الأحد 16 يونيو.